برنامج الأغذية العالمي: تدفق الغذاء إلى غزة لا يزال أقل بكثير من المستهدف

reuters_tickers

1دقيقة

جنيف (رويترز) – قالت متحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي يوم الثلاثاء إن الإمدادات الداخلة إلى غزة تتزايد لكنها لا تزال أقل بكثير من الهدف اليومي البالغ 2000 طن لأن معبرين فقط إلى القطاع مفتوحان.

وأضافت المتحدثة عبير عطيفة في مؤتمر صحفي في جنيف “لكي نتمكن من الوصول إلى هذه الكمية، علينا استخدام كل المعابر الحدودية الآن”.

وأردفت قائلة إن هناك معبرين فقط يعملان – هما كرم أبو سالم وكيسوفيم – ولكن لا يوجد أي معبر مفتوح إلى الشمال الذي يشهد مجاعة.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)