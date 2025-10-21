برنامج الأغذية العالمي: تدفق الغذاء لغزة لا يزال أقل بكثير من المستهدف

جنيف (رويترز) – قالت متحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي يوم الثلاثاء إن الإمدادات الداخلة إلى غزة تتزايد بعد وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، لكنها لا تزال أقل بكثير من الهدف اليومي البالغ 2000 طن لأن معبرين فقط إلى القطاع هما المفتوحان دون أن يكون هناك معبر مفتوح يؤدي إلى شمال القطاع حيث تفشت مجاعة.

وتشير بيانات برنامج الأغذية العالمي إلى أن حوالي 750 طنا من المواد الغذائية تدخل الآن إلى قطاع غزة يوميا، لكن هذا لا يزال أقل بكثير من حجم الاحتياجات بعد صراع استمر عامين بين إسرائيل و حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وحوّل معظم قطاع غزة إلى أنقاض وجعل جميع سكانه تقريبا بلا مأوى.

وذكرت المتحدثة عبير عطيفة في مؤتمر صحفي في جنيف “لكي نتمكن من الوصول إلى هذه الكمية، علينا استخدام كل المعابر الحدودية الآن”.

وأضافت أن هناك معبرين فقط يعملان، هما كرم أبو سالم في الجنوب وكيسوفيم في الوسط.

وقالت إن بعض الإمدادات الغذائية للأطفال والحوامل وصلت إلى الشمال عبر الجنوب، لكنها لا تزال أقل بكثير من المستوى المطلوب.

وتابعت “لم تصل قوافل كبيرة إلى مدينة غزة أو إلى شمال غزة”.

وذكرت أن الإمدادات الغذائية المسلّمة حتى الآن تكفي لإطعام حوالي نصف مليون شخص لأسبوعين.

ويخزن كثير من سكان غزة الطعام الذي يتلقونه لأنهم يخشون من توقف الإمدادات مرة أخرى.

وقالت عطيفة “يأكلون جزءا منه، ويقتصدون ويحتفظون ببعض الإمدادات لحالات الطوارئ، لأنهم ليسوا واثقين تماما من مدة استمرار وقف إطلاق النار وما الذي سيحدث بعد ذلك”.

(إعداد دعاء محمد ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)