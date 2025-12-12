The Swiss voice in the world since 1935
برنامج الأغذية العالمي: تقليص حصص الغذاء في السودان اعتبارا من يناير بسبب نقص التمويل

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

جنيف 12 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة إنه سيخفض اعتبارا من الشهر المقبل حصص الطعام المقدمة للمجتمعات السودانية التي تواجه المجاعة، وذلك بسبب نقص التمويل.

وذكر روس سميث مدير قسم التأهب والاستجابة للطوارئ في البرنامج، للصحفيين في جنيف، عبر اتصال بالفيديو من روما “سنضطر بدءا من يناير إلى خفض حصص الغذاء بنسبة 70 بالمئة للمجتمعات التي تواجه المجاعة، و50 بالمئة للمجتمعات المعرضة لاحتمال المجاعة”.

وأضاف “وبداية من أبريل، سنواجه حالة انهيار فيما يتعلق بالتمويل”.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير)

