برنامج الأغذية العالمي: سيعاد فتح معبر كرم أبو سالم المؤدي لغزة
جنيف 3 مارس آذار (رويترز) – قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن معبرا حدوديا رئيسيا يؤدي إلى غزة سيعاد فتحه قريبا بعد إغلاقه لفترة وجيزة.
وذكر البرنامج أن الإمدادات الإنسانية ستدخل إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.
وقال سامر عبد الجابر المدير الإقليمي للبرنامج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا لصحفيين في جنيف عبر رابط فيديو من القاهرة “إنه توقيت مناسب بالنسبة لنا، نحن بحاجة إلى تقديم المساعدة بأسرع ما يمكن”.
وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق إنها ستعيد فتح المعبر ابتداء من اليوم الثلاثاء للسماح بدخول المساعدات الإنسانية تدريجيا إلى قطاع غزة.
وذكرت الوحدة يوم السبت أن المعابر المؤدية إلى غزة مغلقة بسبب الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران. والمعابر حيوية لتوصيل المساعدات الإنسانية ونقل المرضى الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي.
