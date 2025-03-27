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برنامج الأغذية العالمي: مئات الآلاف من سكان غزة معرضون لخطر الجوع الشديد

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جنيف (رويترز) – حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يوم الخميس من أن مئات الآلاف من سكان غزة معرضون لخطر الجوع الشديد وسوء التغذية مجددا، إذ يُعطّل توسع الحملة العسكرية الإسرائيلية عمليات المساعدات الغذائية بشكل كبير.

وأضافت المنظمة في بيان “لم يتمكن برنامج الأغذية العالمي ولا شركاؤه في قطاع الأمن الغذائي من إدخال إمدادات غذائية جديدة إلى غزة لأكثر من ثلاثة أسابيع”، مشيرة إلى أن مخزوناتها الغذائية المتبقية تكفي العمليات لمدة أسبوعين كحد أقصى.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية