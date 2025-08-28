The Swiss voice in the world since 1935
برنامج الأغذية العالمي: منظومة الغذاء في قطاع غزة على “حافة الانهيار الكامل”

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

حذرت مديرة برنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين الخميس بعد زيارة لغزة بأن القطاع وصل إلى “حافة الانهيار الكامل”، داعية إلى معاودة تفعيل شبكة البرنامج لتوزيع المواد الغذائية بصورة عاجلة لمنع اتساع انتشار المجاعة.

وأتت زيارة ماكين الى القطاع عقب إعلان الأمم المتحدة رسميا المجاعة في غزة في 22 آب/أغسطس.

وقالت المسؤولة في بيان “التقيت أطفالا يتضورون جوعا يتلقون علاجات لسوء التغذية الخطير، ورأيت صورا لهم حين كانوا بصحة جيدة. لا يمكن التعرف عليهم”.

أضافت “بلغ اليأس ذروته وكنت شاهدة على ذلك بشكل مباشر”.

وأتت تصريحات ماكين في وقت كثّف الجيش الإسرائيلي الأربعاء عملياته عند أطراف مدينة غزة التي يسعى لإخلائها من سكانها على الرغم من إعلان الأمم المتحدة المجاعة فيها.

وطالبت الدولة العبرية بسحب تقرير الخبراء الذي استندت إليه الأمم المتحدة لإعلان المجاعة والذي وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأنه “كذب صريح”.

وزارت ماكين مدينة دير البلح وسط القطاع حيث تفقدت مركزا طبيا يوفر العناية لأطفال يعانون سوء التغذية، والتقت أمهات من النازحين روَين لها المعاناة اليومية التي يواجهنها. كما زارت مدينة خان يونس الجنوبية.

وشددت على الحاجة “الفورية لإعادة تفعيل شبكتنا الواسعة الموثوقة من 200 نقطة توزيع للغذاء في أنحاء قطاع غزة والتكيات والمخابز”، والأهمية العاجلة “لتوفير الظروف الملائمة لنتمكن من مساعدة الأكثر ضعفا وإنقاذ حياة الناس”.

وزارت مديرة البرنامج إسرائيل حيث التقت نتانياهو، ورام الله حيث اجتمعت برئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى.

وشددت في بيانها على أن “ما نحتاج إليه هو وقف إطلاق النار. قلبي يرافق الأمهات في غزة، وأيضا أمهات الرهائن الإسرائيليين، اللواتي يموت أبناؤهن من الجوع حاليا. هذا يكفي”.

اد/دص-كام/ص ك

