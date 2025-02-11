برنامج الأغذية العالمي: وفاة موظف في أثناء احتجازه بشمال اليمن

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دبي (رويترز) – قال برنامج الأغذية العالمي في بيان يوم الثلاثاء إن أحد موظفيه توفي بينما كان محتجزا بشمال اليمن حيث دأبت الأمم المتحدة على مناشدة جماعة الحوثي اليمنية إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة اللذين تحتجزهم.

ولم يحدد البرنامج متى أو كيف توفي الموظف الذي قال البرنامج إنه احتُجز في 23 يناير كانون الثاني مع ستة آخرين.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية أوقفت جميع عملياتها في صعدة باليمن يوم الاثنين بعد احتجاز السلطات الحوثية مزيدا من موظفيها.

وكتبت سيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي على موقع إكس “أشعر بالحزن والغضب إزاء الخسارة المأساوية لعضو فريق برنامج الأغذية العالمي أحمد، الذي فقد حياته أثناء احتجازه تعسفيا في اليمن. لعب أحمد، الذي كرس نفسه للعمل الإنساني وأب لطفلين، دورا حاسما في مهمتنا لتقديم مساعدات غذائية منقذة للحياة”.

ويسيطر الحوثيون المتحالفون مع إيران على أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، منذ استحواذهم على السلطة في 2014 وأوائل 2015. ومنذ 2021، يحتجز الحوثيون العشرات من موظفي الأمم المتحدة. وتحتجز الجماعة الآن نحو 24 موظفا من الأمم المتحدة.

ظل اليمن محور إحدى أكبر العمليات الإنسانية في العالم على مدى عشرة أعوام من الحرب الأهليةالتي أدت إلى تعطيل إمدادات الغذاء.

ويقول برنامج الأغذية العالمي إنه قدم المساعدة إلى 15.3 مليون شخص، أو 47 بالمئة من السكان، في عام 2023.