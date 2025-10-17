برنامج الأغذية العالمي: 560 طنا من الغذاء تدخل غزة يوميا وعقبات تعرقل الوصول للشمال

من أوليفيا لو بواديفان

جنيف (رويترز) – قالت الأمم المتحدة يوم الجمعة إن نحو 560 طنا من المساعدات الغذائية في المتوسط تدخل يوميا إلى غزة منذ بدء وقف إطلاق النار، لكن القوافل تجد صعوبة في الوصول إلى مدينة غزة، التي تضربها المجاعة، بسبب الأضرار التي لحقت بالطرق في الحرب واستمرار إغلاق طرق المساعدات الرئيسية في الشمال.

وفي ظل تفشي المجاعة في أجزاء من غزة، قال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يوم الأربعاء إن الآلاف من الشاحنات المحملة بالمساعدات يجب أن تدخل قطاع غزة أسبوعيا للتخفيف من وطأة أزمة من أبرز معالمها سوء التغذية والنزوح وانهيار البنى التحتية.

وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي عبير عطيفة للصحفيين في جنيف “ما زالت الكمية أقل من الاحتياجات، لكننا نقترب من تحقيق ذلك… أتاح وقف إطلاق النار نافذة ضيقة، ويتحرك برنامج الأغذية العالمي بسرعة كبيرة لزيادة المساعدات الغذائية”.

وذكر البرنامج أنه لم يبدأ عمليات التوزيع في مدينة غزة، مشيرا إلى استمرار إغلاق معبري زيكيم وإيريز (بيت حانون) الحدوديين بين إسرائيل وشمال القطاع، حيث تشتد الأزمة الإنسانية.

وأضافت عطيفة “الوصول إلى مدينة غزة وشمال قطاع غزة يمثل تحديا كبيرا”، مضيفة أن قوافل الطحين (دقيق القمح) والطرود الغذائية الجاهزة للأكل تواجه صعوبة في التحرك عبر الطرق المتضررة أو المسدودة من جنوب القطاع الذي دمرته الحرب.

وأوضحت “من المهم جدا فتح منافذ في الشمال، الذي تتفشى فيه المجاعة. ولعكس مسار هذه المجاعة… من المهم جدا توفير فتح هذه المنافذ”.

ورغم وصول كميات صغيرة من المواد الغذائية إلى الشمال، وهي المنطقة التي شهدت أعنف وأشد المواجهات تدميرا بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، لا تزال قوافل الإغاثة عاجزة عن نقل كميات كبيرة من الغذاء إلى هناك، وكذلك إلى مناطق أخرى.

وقالت عطيفة “وصلت 57 شاحنة أمس (إلى جنوب ووسط غزة). نعتبر هذا إنجازا، لكننا لم نصل بعد إلى مستوى يتراوح بين 80 و100 شاحنة يوميا”.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن حوالي 950 شاحنة دخلت غزة يوم الخميس عبر معبري كرم أبو سالم وكيسوفيم مع إسرائيل وجرى تسليمها لوسطاء، وذلك استنادا لأرقام من وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، وهي وحدة بالجيش الإسرائيلي مسؤولة عن تنسيق إدخال المساعدات للقطاع.

وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن ذلك جاء في أعقاب دخول حوالي 715 شاحنة إلى غزة يوم الأربعاء، منها 16 شاحنة محملة بالوقود والغاز.

وأكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة تقدم برامج وتعمل على تعزيز حقوق المرأة، وجود “حاجة ماسة” في غزة للغذاء والدواء والحماية وخاصة للنساء.

وقالت صوفيا كالتورب من هيئة الأمم المتحدة للمرأة “ربما يكون وقف إطلاق النار قد أوقف القتال، لكنه لم ينه الأزمة. أكثر من مليون امرأة وفتاة بحاجة إلى مساعدات غذائية ونحو ربع مليون بحاجة إلى دعم غذائي عاجل”.

