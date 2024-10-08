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برنامج الأغذية العالمي قلق إزاء قدرة لبنان على توفير الغذاء لنفسه

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جنيف (رويترز) – عبر مسؤول في برنامج الأغذية العالمي يوم الثلاثاء عن القلق إزاء قدرة لبنان على توفير غذائه لنفسه، وقال إن آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية في جنوب البلاد قد احترقت أو هجرت وسط تصاعد الأعمال القتالية.

وقال ماثيو هولينجورث مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان خلال مؤتمر صحفي في جنيف “من ناحية الزراعة وإنتاج الغذاء، هناك قلق غير عادي بشأن قدرة لبنان على الاستمرار في إطعام نفسه”، مضيفا أنه لن يتم حصاد المحاصيل وسيصيب العفن الإنتاج في الحقول.

وفي نفس المؤتمر الصحفي، حذر المسؤول بمنظمة الصحة العالمية في بيروت إيان كلارك من وجود خطر أكبر كثيرا يتمثل في تفشي الأمراض بين السكان النازحين في لبنان.

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