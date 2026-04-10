برنامج الأغذية العالمي يحذر من أزمة أمن غذائي في لبنان

جنيف 10 أبريل نيسان (رويترز) – قال برنامج الأغذية العالمي اليوم الجمعة إن لبنان يواجه أزمة أمن غذائي وسط تعطل إمدادات السلع في الدولة جراء حرب إيران.

وواجه الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين المزيد من الضغوط اليوم الجمعة، قبل يوم واحد من المفاوضات المقررة في باكستان.

واتهمت واشنطن طهران بانتهاك التزاماتها بشأن مضيق هرمز، في حين زادت الهجمات الإسرائيلية في لبنان من تعقيد المشهد الدبلوماسي إذ قالت إيران إن هذه الهجمات تنتهك شروط وقف إطلاق النار.

وقالت أليسون أومان مديرة برنامج الأغذية العالمي في لبنان خلال اتصال عن بعد عبر الفيديو من بيروت “ما نشهده ليس مجرد أزمة نزوح، بل يتحول بسرعة إلى أزمة أمن غذائي”.

وحذرت من أن ارتفاع أسعار الغذاء المطرد تسبب في تفاقم عدم القدرة على شرائه مع تزايد الطلب عليه بين الأسر النازحة.

وقالت أومان إن لبنان يواجه أزمة ذات مستويين، إذ انهارت بعض الأسواق تماما -خاصة في الجنوب حيث لم تعد أكثر من 80 بالمئة من الأسواق تعمل- في حين تتعرض الأسواق في بيروت لضغوط متزايدة.

وأضافت أن الكثير من التجار أفادوا بأن مخزونهم من المواد الغذائية الأساسية لن يكفي لأكثر من أسبوع واحد.

وتفاقمت صعوبة إيصال المساعدات الغذائية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها في الجنوب، والذي تعرض لقصف مكثف من الغارات الجوية الإسرائيلية منذ الثاني من مارس آذار.

واستغرق قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي دخلت جنوب لبنان هذا الأسبوع وقتا أكبر كثيرا من المعتاد زاد على 15 ساعة.

(إعداد شيرين عبد العزيز وأميرة زهران للنشرة العربية )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

