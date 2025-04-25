برنامج الأغذية العالمي يحذر من خفض الدعم الذي يوفره للسودان بسبب نقص التمويل

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جنيف (رويترز) – حذر برنامج الأغذية العالمي يوم الجمعة من أنه يواجه نقصا في التمويل قد يؤثر على قدرته على تقديم الدعم لمن يواجهون نقصا حادا في الغذاء في السودان خلال أسابيع.

وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة إنه قد يضطر إلى تقليص عدد الأشخاص الذين يمكنه مساعدتهم في البلاد اعتبارا من مايو أيار، إذا لم يتلق المزيد من التمويل من الجهات المانحة.

ويسعى البرنامج إلى جمع 698 مليون دولار لمساعدة سبعة ملايين من مايو أيار إلى سبتمبر أيلول.