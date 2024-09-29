برنامج الأغذية العالمي يطلق عملية طارئة لتوفير مساعد غذائية لمليون لبناني

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أعلن برنامج الأغذية العالمي الأحد مباشرة عملية طارئة لتقديم المساعدات الغذائية لمليون شخص تضرروا من التصعيد الأخير في لبنان.

وأكد البرنامج ومقره في روما أنه يقوم “بتوزيع حصص غذائية جاهزة للأكل وخبز ووجبات ساخنة وطرود غذائية على الأسر في الملاجئ في جميع أنحاء البلاد”.

وأضاف ” تسارع الصراع نهاية الأسبوع أكد على الحاجة إلى استجابة إنسانية فورية”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أنه شن “عشرات” الغارات الجديدة على أهداف تابعة لحزب الله في لبنان بعد يومين على مقتل أمينه العام حسن نصرالله في غارة إسرائيلية.

ونقل البيان عن ماثيو هولينجورث، مدير البرنامج في لبنان قوله إنه “في غضون أيام قليلة، وصلت مساعدات برنامج الأغذية العالمي إلى آلاف النازحين الجدد”.

وأضاف “مع تفاقم الأزمة، نستعد لمساعدة ما يصل إلى مليون شخص من خلال مزيج من الدعم النقدي والغذائي”.

ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم لتوفير 105 ملايين دولار حتى نهاية العام لدعم الاستجابة الإنسانية.

وحذرت المديرة الإقليمية للبرنامج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا كورين فلايشر من أن “لبنان على حافة الانهيار، ولا يمكنه تحمل حرب أخرى””.

غلر/شي/غ ر