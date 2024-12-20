برنامج الأغذية العالمي يعلن مقتل 3 من موظفيه في ضربة جوية بالسودان

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القاهرة/الأمم المتحدة (رويترز) – قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة إن ثلاثة من موظفيه قتلوا في ولاية النيل الأزرق بالسودان يوم الخميس بعد ضربة جوية على مجمعه هناك.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين “أي خسارة في الأرواح في الوكالة الإنسانية أمر غير مقبول. العاملون في المجال الإنساني ليسوا هدفا، ولا ينبغي أن يكونوا كذلك أبدا… أطالب بإجراء تحقيق شامل ومحاسبة الجناة”.

وقال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الأمين العام يشعر بالغضب بسبب مقتل الثلاثة.

وعبرت الحكومة السودانية عن تعازيها في القتلى في بيان، نددت فيه بأي هجوم على عمال الإغاثة أو الأمم المتحدة. وقالت إنها ستحقق في الحادث، لكنها أضافت أن الجيش لا يقوم بأي أنشطة في المنطقة.

واندلعت الحرب في السودان في أبريل نيسان 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية قبل انتقال مزمع إلى الحكم المدني، مما أدى إلى أكبر أزمة نزوح وجوع في العالم.

وقالت ماكين في بيان “ما زال برنامج الأغذية العالمي ملتزما بتقديم المساعدات الإنسانية في أنحاء السودان، بما في ذلك ولاية النيل الأزرق. سيبقى برنامج الأغذية العالمي هناك وسيقدم مساعدات حيوية فيما يتعلق بالغذاء والتغذية بجميع المواقع في السودان. هذا ما كان يريده زملاؤنا الذين لاقوا حتفهم”.