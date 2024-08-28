برنامج الأغذية يعلق أنشطته في غزة بعد إصابة مركبة بالرصاص قرب نقطة تفتيش إسرائيلية

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الأمم المتحدة (رويترز) – علق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنشطته مؤقتا في أنحاء قطاع غزة يوم الأربعاء بعدما قال إن إحدى مركباته التي يظهر عليها شعاره بوضوح أصيبت بعشر رصاصات على الأقل خلال اقترابها من نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية.

وذكر البرنامج في بيان أن القافلة التي كانت تضم مركبتين مدرعتين تلقت “العديد من الموافقات من السلطات الإسرائيلية على الاقتراب” من نقطة التفتيش عند جسر وادي غزة مساء أمس الثلاثاء. ولم يصب أي‭‭ ‬‬ممن كانوا في المركبة.