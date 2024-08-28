مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

برنامج الأغذية يعلق أنشطته في غزة بعد إصابة مركبة بالرصاص قرب نقطة تفتيش إسرائيلية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

الأمم المتحدة (رويترز) – علق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنشطته مؤقتا في أنحاء قطاع غزة يوم الأربعاء بعدما قال إن إحدى مركباته التي يظهر عليها شعاره بوضوح أصيبت بعشر رصاصات على الأقل خلال اقترابها من نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية.

وذكر البرنامج في بيان أن القافلة التي كانت تضم مركبتين مدرعتين تلقت “العديد من الموافقات من السلطات الإسرائيلية على الاقتراب” من نقطة التفتيش عند جسر وادي غزة مساء أمس الثلاثاء. ولم يصب أي‭‭ ‬‬ممن كانوا في المركبة.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: ألكسندرا أندريست

استخدام الشرطة للكاميرات المحمولة: ضروري لإنفاذ القانون أم تهديد للخصوصية؟

هل رأيت الكاميرات المثبتة بالجسم تُستخدم في منطقتك من قبل؟ وإذا كان الأمر كذلك، كيف ترى تأثيرها على العلاقة بين الجمهور وشرطة (النقل)؟

شارك في الحوار
5 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

ما هي التدابير التي ينبغي اتّخاذها للحفاظ على التنوّع البيولوجي في بلدك؟

مبادرة التنوع البيولوجي: متطرّفة للغاية بالنسبة للجهات المعارضة لها، ضرورية بالنسبة للجهات المؤيدة.

شارك في الحوار
30 إعجاب
21 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
50 إعجاب
68 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية