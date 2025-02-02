بروكسل “تأسف” لفرض واشنطن رسوما جمركية وتتعهد الرد في حال استهدافها

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انتقد الاتحاد الأوروبي الأحد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على الواردات من كندا والمكسيك والصين، واصفا الخطوة بأنها “تضر بجميع الأطراف”.

وحذّرت المفوضية الأوروبية من أن “الاتحاد الأوروبي يعتقد اعتقادا راسخا أن التعريفات الجمركية المنخفضة تعزز النمو والاستقرار الاقتصادي”، لكنه “سيرد بحزم” إذا تم استهدافه بتعريفات “غير منصفة”.

نفّذ الرئيس الأميركي السبت تهديده بمهاجمة الشركاء التجاريين الرئيسيين الثلاثة للولايات المتحدة، الذين يمثلون معا أكثر من 40% من واردات بلاده، بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المنتجات التي مصدرها كندا والمكسيك، ورسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على المنتجات المستوردة من الصين.

ونبّهت المفوضية الأوروبية الى أن “الرسوم الجمركية تحدث اضطرابات اقتصادية غير ضرورية وتزيد من التضخم. وهي ضارة بجميع الأطراف”، كما اعتبرت أن “فتح الأسواق واحترام قواعد التجارة الدولية أمران ضروريان لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام”.

وفي حين أبدى دونالد ترامب مرارا رغبته في فرض تعريفات جمركية على المنتجات الأوروبية أيضا، نفت المفوضية الأوروبية علمها بأي رسوم جديدة “في الوقت الحاضر”.

وقالت المفوضية إن “علاقاتنا التجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة هي الأهم في العالم. المخاطر عالية. يجب أن نسعى معا إلى تعزيز هذه العلاقة”.

اك/لين-ح س/ب ق