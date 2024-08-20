بروكسل تدرس فرض رسوم تصل إلى 36% على السيارات الكهربائية الصينية لخمس سنوات

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ينظر الاتحاد الأوروبي في فرض رسوم جمركية تصل إلى 36% على السيارات الكهربائية الصينية لمدة خمس سنوات، لكنه يبقى منفتحا على أي حل بديل تطرحه بكين، على ما أعلنت المفوضية الأوروبية الثلاثاء.

وفي حال وافقت عليها الدول الأعضاء، سيتم تطبيق هذه الرسوم الجمركية التي تضاف إلى رسوم بنسبة 10% مطبقة أساسا على السيارات المصنعة في الصين، بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر، ما لم يتم التوصل في هذه الأثناء إلى اتفاق بديل مع بكين.

وستحل محل رسوم موقتة تصل إلى 38% فرضت مطلع تموز/يوليو على واردات السيارات الكهربائية الصينية، على ما أوضحت المفوضية في بيان.

ونددت “غرفة التجارة الصينية في الاتحاد الأوروبي” التي تمثل الشركات الصينية في أوروبا، بمشروع الرسوم هذا متهمة الاتحاد الأوروبي بـ”الحمائية” وبـ”الاستخدام غير المنصف للأدوات التجارية”.

وحذّرت من أن الخطوة “ستفاقم التوترات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، وتبعث رسالة سلبية للغاية في ما يتعلّق بالتعاون العاملي والتنمية الصديقة للبيئة”.

غير أن المفوضية أعلنت أنها “منفتحة” على الحوار وعلى أي حلّ بديل تطرحه بكين لتفادي هذه الرسوم التي تنتقدها بعض الدول الأعضاء مثل ألمانيا والسويد.

من جهة أخرى، أفادت المفوضية أنها لن تتقاضى الرسوم الموقتة التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من تموز/يوليو، موضحة أنها ستواصل جبايتها لكنها ستجمّد في حساب مصرفي على أن يعاد تسديدها لاحقا.

اب/دص/لين