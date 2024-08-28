بروكسل تدعو وزير الخارجية التركي إلى اجتماع لنظرائه الأوروبيين

afp_tickers

3دقائق

يشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الخميس في اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وهي المرة الأولى منذ خمس سنوات، وفق ما ذكر مصدر دبلوماسي تركي الأربعاء.

وقال المصدر “نعتبر دعوة الاتحاد الأوروبي بمثابة سعي إلى الحوار استجابة لدعواتنا لإحياء العلاقات مع تركيا”. وتأمل أنقرة بأن يتيح اجتماع الخميس “فتح قنوات حوار مؤسسية”.

ويتوقّع أن يلتقي فيدان مسؤولين رفيعي المستوى في الاتحاد الأوروبي بمن فيهم مسؤول السياسة الخارجية في الكتلة جوزيب بوريل والمفوض الأوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفر فارهيلي.

وتركيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ العام 1999 وأطلقت محادثات الانضمام إلى الكتلة في العام 2005، لكن العملية مجمّدة منذ سنوات بسبب عدد من الخلافات بين الجانبين.

وتوتّرت العلاقات بين أنقرة وبروكسل منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/يوليو 2016 في تركيا وحملات القمع التي تلتها وطالت معارضين وصحافيين.

ويطالب الاتحاد الأوروبي أنقرة بإحراز تقدّم في مجال الديموقراطية، كما يندد بالمواقف التركية حول جزيرة قبرص المقسمة حيث أنشأت أنقرة “جمهورية شمال قبرص التركية” عام 1983 وكانت الدولة الوحيدة التي اعترفت بها.

ويرغب الاتحاد الأوروبي في أن تسمح أنقرة بإجراء محادثات جديدة حول هذه القضية برعاية الأمم المتحدة، وهو الحل الذي رفضه منتصف تموز/يوليو الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي يطالب باعتراف المجتمع الدولي بحل الدولتين.

وأشار المصدر الدبلوماسي الأربعاء إلى أن “موقف تركيا الواضح حول القضية القبرصية سيُشرح مجددا للاتحاد الأوروبي”، موضحا أنه من المقرر أيضا أن يلتقي الوزير التركي نظيره اليوناني يورغوس ييرابيتريتيس على هامش الاجتماع.

وأضاف “سيكون من مصلحة الجانبين تحسين علاقاتهما في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية”.

وستتطرّق محادثات فيدان مع نظرائه الأوروبيين أيضا إلى اتحاد جمركي جديد وتخفيف قواعد طلب التأشيرة للمواطنين الأتراك.

فو-كدو/الح/لين