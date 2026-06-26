بروكسل تُلزم سفير واشنطن إعادة النظر في برنامج الاحتفال بعيد الاستقلال الأميركي

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أثار احتفال يقيمه السفير الأميركي لدى بلجيكا بيل وايت في حديقة عامة في بروكسل الأحد بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة ضجة في المدينة، إن بين سكان المنطقة المحيطة بالمتنزه أو في أروقة الإدارة المحلية.

فالدبلوماسي الأميركي شاء أن يكون الاحتفال في متنزه “بارك دو سنكانتونير” مبهرا، وكان يعتزم في البداية تضمينه تحليق طائرات حربية فوق الحديقة العامة وتنفيذ عملية إنزال مظليين، بحسب ما أفادت السلطات البلجيكية التي ألزمته إعادة النظر في بعض فقرات البرنامج.

وأبلغ وزير النقل البلجيكي جان لوك كروك السفارة الأميركية، بحسب بيان لمكتبه، بأن “من غير الممكن الترخيص” لهذه العملية.

وأوضح مكتب الوزير أن هذا القرار اتُخِذ بعد دراسة أجرتها السلطات المعنية بالطيران، شارحا أن المتنزه يقع في الحيّ الأوروبي، على مقربة من وسط بروكسل، وبالتالي كان المضيّ في البرنامج الأساسي يتطلب وقف حركة الطيران في المطار الرئيسي للعاصمة، ما كان سيُلحق ضررا “بنحو 40 رحلة” خلال أول عطلة أسبوعية كبيرة من عطلات الصيف.

ولحظ برنامج الاحتفال الذي أعلنه ناطق باسم السفارة “تحليق طائرة تاريخية” فوق الحديقة، سعيا إلى إضفاء طابع مميّز على أمسية تتخلّلها موسيقى الكانتري وعرض للطائرات المسيّرة وألعاب نارية.

ووعد بيل وايت عبر منصة إكس بـ”لحظات لا تُنسى” خلال الاحتفال الذي يتقدم المدعوين إليه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتّه ورئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فيفر.

وقال وايت لوكالة فرانس برس إنه يريد أن يجعل من الأمسية في بروكسل الحدث “الأكثر إبهارا (…) وإدهاشا” بين الاحتفالات المقامة في هذه الذكرى خارج الولايات المتحدة.

ومنذ الإعلان عن هذه الأمسية في نيسان/أبريل الفائت، تكثفت الانتقادات لها من ممثلين منتخبين ذوي توجهات بيئية، ومن لجنة تمثّل جيران الحديقة من سكان وتجار.

ماد/ب ح/ب ق