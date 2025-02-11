بروكسل واوتاوا تنددان بقرار ترامب فرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم

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نددت كندا والاتحاد الأوروبي الثلاثاء بشدة بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم، في مرحلة جديدة من الحرب التجارية التي باشرها منذ بدء ولايته.

وعلى نقيض هذه الردود الحازمة، أعلنت سيول عزمها على “حماية” مصالح الشركات المحلية، بينما أكدت بريطانيا أنها “تتواصل” مع الولايات المتحدة بشأن تفاصيل الرسوم الجمركية.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في باريس في قمة الذكاء الاصطناعي “سنعمل مع الإدارة الأميركية خلال الأسابيع المقبلة لتسليط الضوء على التأثيرات السلبية لهذه الرسوم الجمركية غير المقبولة”، وتعهد برد “حازم وواضح” “في حال لزم الأمر”.

في بروكسل، تعهّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أوسولا فون دير لايين برد “حازم ومتناسب” من الأوروبيين بعد القرار.

وقالت فون دير لايين في بيان “إن الرسوم الجمركية غير المبررة المفروضة على الاتحاد الأوروبي لن تبقى بدون رد: إنها تستدعي تدابير مضادة حازمة ومتناسبة”.

ومن المقرر عقد اجتماع لوزراء التجارة الأوروبيين بهذا الشأن الأربعاء.

في لندن، أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن بلاده “تتواصل” مع واشنطن بشأن تفاصيل الرسوم الجمركية.

وقال “نحن نتواصل مع نظرائنا الأميركيين للعمل على التفاصيل”.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين مرسوما حدد بموجبه بدء تطبيق الرسوم الجمركية بنسبة 25 % على كل واردات بلاده من الصلب والألمنيوم “بدون استثناءات” اعتبارا من 12 آذار/مارس.

وقال ترامب لدى التوقيع في البيت الأبيض “أنا اليوم أبسّط رسومنا الجمركية على الصلب والألمنيوم حتى يفهم الجميع ما تعنيه: إنها تعني 25% بدون استثناءات ولا إعفاءات، وهذا ينطبق على كل الدول”.

وقال ترامب في أمر تنفيذي “قرّرت أن واردات الصلب من هذه الدول تهدد بالإضرار بالأمن القومي … من الضروري إنهاء هذه الترتيبات اعتبارا من 12 آذار/مارس 2025”.

وأوضح النص أن الأمر يتعلق بـ”كل السلع الصلبة والمواد المشتقة من الصلب الواردة من الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا ودول الاتحاد الأوروبي واليابان والمكسيك وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة”.

واستهدف ترامب في أمر منفصل “كل واردات الألمنيوم والمنتجات المشتقة من الألمنيوم من الأرجنتين وأستراليا وكندا والمكسيك ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة”.

غير أن الرئيس الأميركي أكّد أنّه يدرس إعفاء أستراليا من الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب، وعزا الامر إلى “فائض” تجاري معها، وذلك بعد تصريحات بهذا المعنى أدلى بها رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي.

– حماية “شركاتنا”-

على نقيض الاتحاد الأوروبي وكندا، كانت كوريا الجنوبية أكثر ميلا إلى التصالح مع الرئيس الأميركي.

وقال القائم بأعمال رئيس الدولة تشوي سانغ موك إنسيول ان بلاده “ملتزمة بحماية مصالح شركاتنا والحد من حالة عدم اليقين من خلال بناء علاقة وثيقة مع إدارة ترامب وتوسيع الخيارات الدبلوماسية”.

وأضاف تشوي أن هناك “مخاوف بشأن تدهور ربحية صناعاتنا”، لكن الحكومة “ستعمل بشكل وثيق” مع الشركات ذات الصلة.

ويهدد ترامب أيضا بفرض رسوم جمركية على قطاعات رئيسية أخرى للاقتصاد الكوري (أشباه موصلات، وسيارات، وأدوية)، كما أن سيول التي تواجه تهديدات من كوريا الشمالية، تعتمد بشكل كبير على واشنطن في ما يتصل بأمنها، بحيث تستفيد من الحماية النووية الأميركية.

وفي انتظار مفاعيل تدابير ترامب، لم تسجّل أيّ بلبلة الإثنين في الأسواق المالية سواء في أوروبا أو في آسيا.

وسبق أن فرض ترامب خلال ولايته الأولى بين 2017 و2021 رسوما جمركية مشددة على الصلب والألمنيوم بهدف حماية الصناعة الأميركية، منددا بمنافسة غير نزيهة من دول آسيوية وأوروبية.

– معاملة بالمثل –

وقال ترامب الأحد أيضا إنه سيعلن “الثلاثاء أو الأربعاء” عن “رسوم جمركية متبادلة” حتى تكون الرسوم المفروضة على المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة مماثلة لتلك المفروضة على الصادرات الأميركية.

وأضاف “إذا فرضوا علينا رسوما بنسبة 130% ولم نفرض من جانبنا رسوما، فلن يبقى الوضع كما هو عليه”.

وتقع هذه الرسوم في صلب سياسة ترامب الاقتصادية والدبلوماسية منذ تنصيبه في 20 كانون الثاني/يناير، وهو يعتبرها وسيلة لخفض العجز في الميزان التجاري الأميركي وانتزاع تنازلات من الدول المستهدفة.

كما وقّع ترامب الإثنين أمرا تنفيذيا قلّص بموجبه مفاعيل قانون لمكافحة فساد الشركات الأميركية في الخارج.

ولم تُسجّل أي بلبلة أيضا في البورصات الصينية، في وقت دخلت حيز التنفيذ الإثنين رسوم جمركية مشددة فرضتها الصين على بعض المنتجات الأميركية ردا على رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% فرضتها الولايات المتحدة منذ الثلاثاء على المنتجات الصينية.

وتشمل الرسوم الصينية الجديدة 14 مليار دولار من البضائع الأميركية، فيما تطبق الرسوم المشددة الأميركية على 525 مليار دولار من المنتجات الصينية.

ميل-ايو/ريم-شي/ب ق