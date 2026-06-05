بري: أوافق على انسحاب حزب الله بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي

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بيروت 5 يونيو حزيران (رويترز) – قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حليف حزب الله، اليوم الجمعة إنه سيوافق على انسحاب الجماعة من جنوب لبنان، شريطة انسحاب القوات الإسرائيلية في الوقت نفسه من الأراضي التي تحتلها.

وفي بيان مكتوب وزعه مكتبه، انتقد بري إطار وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، والمعلن هذا الأسبوع، واصفا إياه بالجائر.

وقال “يفهم بوقف إطلاق النار كامل وشامل دون قيد أو شرط برا وبحرا وجوا وبدون تجريف وهدم كل ما هو قائم”.

وأضاف أنه يوافق على “انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي احتلها”.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي من بيروت وجنى شقير من دبي – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)