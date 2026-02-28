بريتيش إيروايز تلغي رحلات تل أبيب والبحرين بسبب الوضع في الشرق الأوسط

لندن 28 فبراير شباط (رويترز) – أعلنت بريتيش إيروايز اليوم السبت إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب والبحرين حتى الثالث من مارس آذار بسبب الوضع في الشرق الأوسط، عقب الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وقالت الشركة في بيان “نراقب الوضع عن كثب واتخذنا قرارا بإلغاء رحلاتنا إلى تل أبيب والبحرين حتى الثالث من مارس، وألغينا رحلة اليوم إلى عمان”.

وأضافت “السلامة هي دائما أولويتنا القصوى، ونتواصل مع عملائنا لإبلاغهم بخيارات السفر المتاحة لهم”.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )