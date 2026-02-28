The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

بريتيش إيروايز تلغي رحلات تل أبيب والبحرين بسبب الوضع في الشرق الأوسط

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

لندن 28 فبراير شباط (رويترز) – أعلنت بريتيش إيروايز اليوم السبت إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب والبحرين حتى الثالث من مارس آذار بسبب الوضع في الشرق الأوسط، عقب الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وقالت الشركة في بيان “نراقب الوضع عن كثب واتخذنا قرارا بإلغاء رحلاتنا إلى تل أبيب والبحرين حتى الثالث من مارس، وألغينا رحلة اليوم إلى عمان”.

وأضافت “السلامة هي دائما أولويتنا القصوى، ونتواصل مع عملائنا لإبلاغهم بخيارات السفر المتاحة لهم”.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية