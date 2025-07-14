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بريد الإمارات يوفر خدمات “دي إتش إل” في عدد من فروعه

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أعلن بريد الإمارات، المزود الرسمي لخدمات البريد في الدولة، توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة “دي إتش إل” إكسبرس، الرائدة عالميا في مجال الشحن السريع، لإطلاق خدمة “إكسبرس إيزي” في عدد من فروعه، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

وتأتي الشراكة في إطار توجه لتطوير شبكة البريد الوطنية وتحويلها إلى منصة ذكية ومترابطة عالميا، بحسب الوكالة. كما يعكس هذا التعاون جهود الجانبين لمواكبة متطلبات المتعاملين من خلال توفير خدمات تتسم بالمرونة والكفاءة العالية.

م ل/كام

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