بريطانيا أمام خطر “ضياع جيل” بسبب الارتفاع المطرد في بطالة الشباب

afp_tickers

3دقائق

تتجه بطالة الشباب في المملكة المتحدة، التي ارتفعت بشكل حاد في السنوات الأخيرة، إلى مزيد من الازدياد ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة، ما يفاقم خطر “ضياع جيل كامل” في البلاد، وفق تقرير نُشر الخميس.

وفي بريطانيا حاليا، واحد من كل ثمانية شباب (أي الأشخاص بين سن 16 و24 عاما)، “غير ملتحقين بالتعليم أو العمل أو التدريب”. وقد ترتفع هذه النسبة إلى واحد من كل ستة أشخاص خلال خمس سنوات، ما يعادل 1,25 مليون شخص، بحسب مقتطفات من التقرير نُشرت قبل صدوره الرسمي.

يقول آلان ميلبورن، وزير العمل الأسبق في عهد توني بلير ومعدّ الدراسة التي أجريت بتكليف من الحكومة “لم يعد الانقطاع عن التعليم أو العمل أو التدريب أمرا موقتا، بل أصبح دائما بالنسبة الى كثر من الشباب. إننا نخاطر بضياع جيل كامل”.

ويؤكد التقرير أن “طفرة الوظائف” التي شهدتها المملكة المتحدة في العقود الأخيرة تركت الشباب في وضع صعب، لا سيما مع تراجع فرص العمل للمبتدئين والوظائف ذات المهارات المنخفضة والمتوسطة، خصوصا في قطاع الضيافة.

يكشف التقرير مع ذلك أن 84% من الشباب المعنيين يرغبون في إيجاد وظيفة أو تدريب، لكنه يلفت إلى أن “دولة الرفاه تفاقم البطالة”. ففي الفترة بين 2024 و2025، “مقابل كل جنيه إسترليني أُنفق على دعم توظيف الشباب، أُنفق حوالى 25 جنيها إسترلينيا على الإعانات الاجتماعية”.

وتعهد رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر في مقال رأي نُشر في صحيفة “ذي تايمز”، “بقيادة جهد مجتمعي شامل لتغيير هذا الواقع، ومحو الوضع الراهن، واستحداث فرص جديدة للشباب”.

وأشارت غرف التجارة البريطانية في بيان إلى أن “الصعوبات التي أبرزها تقرير ميلبورن لطالما أشارت إليها الشركات”، مشددة على “ضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لمعالجة هذه المشكلة”.

شهد معدل البطالة في المملكة المتحدة، في مختلف الفئات العمرية، ارتفاعا طفيفا خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في آذار/مارس، مسجلا 5%.

ادي/جك/ب ق