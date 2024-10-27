بريطانيا تتواصل مع إسرائيل وإيران لتجنب تصعيد “كارثي” في الشرق الأوسط

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(رويترز) – قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إنه تحدث هاتفيا إلى نظيريه الإسرائيلي والإيراني على نحو منفصل يوم الأحد، سعيا لتجنب تصعيد الصراع إلى حرب إقليمية “كارثية”.

وأضاف في بيان بعد ضربة جوية إسرائيلية لمواقع عسكرية إيرانية “أجريت اليوم مكالمتين مهمتين مع وزير الخارجية الإسرائيلي (يسرائيل كاتس) ووزير الخارجية الإيراني (عباس عراقجي). تواصل المملكة المتحدة الضغط من أجل خفض التصعيد وإنهاء الصراعين في لبنان وغزة”،

وأردف “ستكون الحرب الإقليمية كارثية ولن تخدم مصلحة أحد”.