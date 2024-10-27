مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

بريطانيا تتواصل مع إسرائيل وإيران لتجنب تصعيد “كارثي” في الشرق الأوسط

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إنه تحدث هاتفيا إلى نظيريه الإسرائيلي والإيراني على نحو منفصل يوم الأحد، سعيا لتجنب تصعيد الصراع إلى حرب إقليمية “كارثية”.

وأضاف في بيان بعد ضربة جوية إسرائيلية لمواقع عسكرية إيرانية “أجريت اليوم مكالمتين مهمتين مع وزير الخارجية الإسرائيلي (يسرائيل كاتس) ووزير الخارجية الإيراني (عباس عراقجي). تواصل المملكة المتحدة الضغط من أجل خفض التصعيد وإنهاء الصراعين في لبنان وغزة”،

وأردف “ستكون الحرب الإقليمية كارثية ولن تخدم مصلحة أحد”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
297 إعجاب
183 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
87 إعجاب
70 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
56 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية