The Swiss voice in the world since 1935
موجز شخصي

سجّل الدخول لإضافة مواضيع إلى موجزك.

سجل الآن
قائمة المفضلة

سجّل الدخول لإضافة مقالات إلى قائمتك المحفوظة.

سجل الآن
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

بريطانيا تجرم دعم جماعتين إيرانيتين بسبب هجمات معادية للسامية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

لندن 13 يوليو تموز (رويترز) – استهدفت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين الحرس الثوري وجماعة أخرى مرتبطة بإيران بعد سلسلة من الهجمات المعادية للسامية في شوارع بريطانيا، مستخدمة صلاحيات وضعت لمواجهة التهديدات المدعومة من دول.

وتجرم هذه الصلاحيات فعليا دعم هاتين الجماعتين، وتمنح الشرطة وأجهزة المخابرات صلاحيات جديدة للتصدي لأي تهديدات مرتبطة بهما.

وقال رئيس الوزراء كير ستارمر في بيان “ستسهل هذه الصلاحيات الجديدة مقاضاة وسجن أي شخص ينفذ أعمالهم الدنيئة هنا في بريطانيا”.

ويمثل الحرس الثوري الإيراني، الخاضع أصلا لعقوبات بريطانية، قوة عسكرية نخبوية موالية للزعيم الأعلى للجمهورية الإسلامية منذ تأسيسه عقب الثورة الإسلامية في عام 1979.

وقالت بريطانيا إن “حركة أصحاب اليمين الإسلامية”، وهي الجماعة الثانية المرتبطة بإيران، أعلنت مسؤوليتها عن سبعة هجمات مرتبطة باليهود والإسرائيليين ووسائل إعلام ناطقة بالفارسية، بما شمل هجوم حرق عمد معاديا للسامية استهدف أربع سيارات إسعاف تابعة لمنظمة (هاتزولا) اليهودية في جولدرز جرين يوم 23 مارس آذار.

وأدرجت بريطانيا أيضا جهاز المخابرات العسكرية الروسية (جي.آر.يو) على قائمة العقوبات بموجب الصلاحيات الجديدة.

ولا بد أن يوافق البرلمان على القرار حتى يصبح ساري المفعول.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية