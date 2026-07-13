بريطانيا تجرم دعم جماعتين إيرانيتين بسبب هجمات معادية للسامية

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لندن 13 يوليو تموز (رويترز) – استهدفت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين الحرس الثوري وجماعة أخرى مرتبطة بإيران بعد سلسلة من الهجمات المعادية للسامية في شوارع بريطانيا، مستخدمة صلاحيات وضعت لمواجهة التهديدات المدعومة من دول.

وتجرم هذه الصلاحيات فعليا دعم هاتين الجماعتين، وتمنح الشرطة وأجهزة المخابرات صلاحيات جديدة للتصدي لأي تهديدات مرتبطة بهما.

وقال رئيس الوزراء كير ستارمر في بيان “ستسهل هذه الصلاحيات الجديدة مقاضاة وسجن أي شخص ينفذ أعمالهم الدنيئة هنا في بريطانيا”.

ويمثل الحرس الثوري الإيراني، الخاضع أصلا لعقوبات بريطانية، قوة عسكرية نخبوية موالية للزعيم الأعلى للجمهورية الإسلامية منذ تأسيسه عقب الثورة الإسلامية في عام 1979.

وقالت بريطانيا إن “حركة أصحاب اليمين الإسلامية”، وهي الجماعة الثانية المرتبطة بإيران، أعلنت مسؤوليتها عن سبعة هجمات مرتبطة باليهود والإسرائيليين ووسائل إعلام ناطقة بالفارسية، بما شمل هجوم حرق عمد معاديا للسامية استهدف أربع سيارات إسعاف تابعة لمنظمة (هاتزولا) اليهودية في جولدرز جرين يوم 23 مارس آذار.

وأدرجت بريطانيا أيضا جهاز المخابرات العسكرية الروسية (جي.آر.يو) على قائمة العقوبات بموجب الصلاحيات الجديدة.

ولا بد أن يوافق البرلمان على القرار حتى يصبح ساري المفعول.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)