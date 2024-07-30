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بريطانيا تحث مواطنيها على مغادرة لبنان محذرة من تدهور الأوضاع سريعا

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لندن (رويترز) – حثت بريطانيا يوم الثلاثاء مواطنيها على مغادرة لبنان محذرة من أن التوتر على امتداد الحدود الإسرائيلية قد يتفاقم سريعا.

وقال وزير الخارجية ديفيد لامي أمام البرلمان “هناك تبادل منتظم للقصف المدفعي والضربات الجوية. والتوتر شديد وقد يتدهور الوضع سريعا”.

وأضاف “أعمل مع فرق القنصليات التابعة لوزارة الخارجية للتأكد من استعدادنا لجميع الاحتمالات، لكن إذا تصاعد هذا الصراع، فلن تستطيع الحكومة ضمان قدرتنا على إجلاء الجميع على الفور. وقد يضطر الناس إلى البقاء هناك”.

وقال لامي إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ترأس اجتماعا للجنة الاستجابة للطوارئ الحكومية المعروفة باسم كوبرا بشأن هذه المسألة في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

وقال لامي “رسالتي للمواطنين البريطانيين في لبنان بسيطة تماما: غادروا”.

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