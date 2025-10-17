The Swiss voice in the world since 1935
بريطانيا تخسر محاولتها لمنع طعن فلسطين أكشن ضد قرار حظرها

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

لندن (رويترز) – خسرت الحكومة البريطانية يوم الجمعة محاولتها منع إحدى مؤسسي حركة فلسطين أكشن المناصرة للفلسطينيين من رفع دعوى قضائية ضد قرار حظر الحركة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وحصلت هدى عموري، التي ساهمت في تأسيس الحركة في 2020، على إذن بالطعن ضد قرار حظر الحركة، ومن المقرر النظر في القضية الشهر المقبل.

وطلبت وزارة الداخلية البريطانية من محكمة الاستئناف إلغاء هذا الإذن والحكم بأن أي طعن ضد قرار الحظر يجب أن تنظر فيه محكمة متخصصة.

لكن القاضية سو كار رفضت طلب وزارة الداخلية، قائلة إن قضية عموري يمكن أن تحال إلى المحكمة العليا.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

