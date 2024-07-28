بريطانيا تخشى التصعيد عقب هجوم دام في هضبة الجولان

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لندن (رويترز) – ندد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بالهجوم الصاروخي على هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل والذي تسبب في مقتل 12 طفلا وفتى، معبرا عن قلقه من أن يؤدي ذلك إلى إشعال المزيد من العنف.

وقال لامي في بيان على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “تندد المملكة المتحدة بالهجوم على هضبة الجولان الذي أودى بحياة 12 شخصا على الأقل على نحو مأساوي”.

وأضاف “نحن قلقون للغاية إزاء خطر المزيد من التصعيد وزعزعة الاستقرار. لقد أوضحنا أن حزب الله يجب أن يوقف هجماته”.

ونفت جماعة حزب الله اللبنانية ضلوعها في الهجوم.