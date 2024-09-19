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بريطانيا تدعو لوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

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باريس (رويترز) – دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية بعد أسبوع من التصعيد الذي دفع الجانبين إلى شفا الحرب.

وقال لامي لرويترز بعد اجتماع مع نظرائه من فرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا في باريس “أدعو الليلة إلى وقف فوري لإطلاق النار من الجانبين”.

وأضاف “نحن جميعا واضحون للغاية في أننا نريد أن نرى تسوية سياسية تفاوضية حتى يتمكن الإسرائيليون من العودة إلى ديارهم في شمال إسرائيل وحتى يتمكن اللبنانيون كذلك من العودة إلى ديارهم”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية