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بريطانيا تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان “على الفور”

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(رويترز) – أرسلت بريطانيا يوم الثلاثاء مئات الجنود إلى قبرص لمساعدة مواطنيها على مغادرة لبنان في أعقاب التصعيد الكبير بين إسرائيل وجماعة حزب الله داعية البريطانيين هناك إلى المغادرة على الفور.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنه في الوقت الذي يجري فيه إعداد خطط طوارئ، فإن نحو 700 جندي مدعومين بقوة حدودية سينتقلون إلى قبرص خلال الساعات المقبلة.

وأضافت الوزارة أن القوات الجوية لديها أيضا طائرات نقل في حالة تأهب لتقديم الدعم إذا لزم الأمر.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي “إن الأحداث التي وقعت في الساعات والأيام الماضية أظهرت مدى خطورة هذا الوضع، ولهذا السبب فإن رسالتنا واضحة؛ على المواطنين البريطانيين المغادرة الآن”.

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