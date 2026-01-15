The Swiss voice in the world since 1935
بريطانيا ترحب بالتقدم المحرز في خطة السلام في غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

لندن 15 يناير كانون الثاني (رويترز) – عبرت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر اليوم الخميس عن ترحيبها بالالتزام بالانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة، بما في ذلك الإعلان عن تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة القطاع.

وقالت في بيان “من الأهمية البالغة تعزيز القوة الدافعة لدعم وقف إطلاق النار ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتردية في غزة من خلال زيادة المساعدات، وإزالة خطر (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس وتحقيق سلام دائم للإسرائيليين والفلسطينيين”.

وأضافت “يجب على جميع الأطراف الوفاء بالتزاماتها بموجب خطة السلام المكونة من 20 بندا التي طرحها الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب”.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

