بريطانيا ترسل قوات إلى قبرص تحسبا لإجلاء رعاياها من لبنان

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لندن (رويترز) – ترسل بريطانيا قوات إلى قبرص للمساعدة في إجلاء رعاياها المحاصرين في لبنان في وقت دعا فيه رئيس الوزراء كير ستارمر إلى الدبلوماسية ووقف فوري لإطلاق النار لإعادة إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية عن حافة الهاوية.

وطلب ستارمر من المواطنين البريطانيين مغادرة لبنان خلال الوقت الذي تتاح فيه الرحلات الجوية التجارية، وذلك بعد غارات جوية إسرائيلية أسقطت أكبر عدد من القتلى في يوم واحد في لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية التي استمرت بين عامي 1975 و1990.

وقال ستارمر للصحفيين “من المهم للغاية أن يسمعوا رسالتي، وهي المغادرة على الفور”.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إن 700 جندي سينتقلون إلى قبرص لتعزيز وجود القوات البريطانية في المنطقة التي توجد بها بالفعل سفينتان وطائرات وأيضا طائرات نقل هليكوبتر تابعة للبحرية الملكية.

وأدت أكبر غارات جوية إسرائيلية على حزب الله منذ عقدين تقريبا إلى تفاقم المخاوف من أن يتوسع الصراع المستمر منذ قرابة عام ويزعزع الاستقرار بالشرق الأوسط حيث تدور بالفعل حرب بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل في قطاع غزة.

وقال ستارمر “أدعو جميع الأطراف إلى التراجع عن الحافة وتهدئة التصعيد”. وأضاف “نحتاج إلى وقف إطلاق النار ليتسنى حل هذا دبلوماسيا”.

وقال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض إن الضربات الإسرائيلية منذ صباح يوم الاثنين أسفرت عن مقتل 569 شخصا من بينهم 50 طفلا وإصابة 1835 في لبنان.

وذكر زير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب أن أحدث التطورات دفعت ما يقدر بنحو نصف مليون شخص إلى النزوح داخل لبنان. وفي بيروت، يلوذ الآلاف ممن فروا من جنوب لبنان بمدارس ومبان أخرى.

وقالت إسرائيل إنها تحول تركيزها من غزة إلى الحدود الشمالية حيث يطلق حزب الله المتحالف مع إيران الصواريخ على إسرائيل دعما لحماس المتحالفة أيضا مع طهران.