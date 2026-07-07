بريطانيا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني على خلفية طعن صحفي في لندن

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لندن 7 يوليو تموز (رويترز) – استدعت بريطانيا اليوم الثلاثاء القائم بالأعمال الإيراني، وهو أرفع دبلوماسي إيراني في لندن، عقب صدور حكم بالسجن لمدة طويلة بحق مواطنين رومانيين على خلفية طعن صحفي يعمل في مؤسسة إعلامية ناطقة بالفارسية في لندن.

صدر حكم الأسبوع الماضي بسجن نانديتو باديا (21 عاما) ثمانية أعوام وجورج استانا (25 عاما) 12 عاما لدورهما في هجوم 2024. ويقول مدعون بريطانيون إنهما كانا يعملان لصالح الحكومة الإيرانية.

ودفع الرجلان ببراءتهما من تهمة إلحاق أذى جسدي بناء على نية مبيتة، لكن ثبتت إدانتهما في محكمة وولويتش كراون بلندن في يونيو حزيران.

تعرض صحفي بريطاني من أصل إيراني يدعى بوريا زراعتي، وهو يعمل لدى شبكة إيران إنترناشونال، لثلاث طعنات في ساقه قرب منزله بجنوب غرب لندن في مارس آذار 2024.

وقال نواب بريطانيون العام الماضي إن إيران تشكل تهديدا كبيرا وواسع النطاق لبريطانيا. ونفت السفارة الإيرانية في لندن هذه “الادعاءات العدائية والعارية تماما من الصحة والمدفوعة بدوافع سياسية”.

ولم ترد السفارة حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق على أحدث خطوات الحكومة البريطانية.

وذكر بيان وزارة الخارجية البريطانية أن القاضي “خلص إلى أن هذا الهجوم (على الصحفي) نفذ بالنيابة عن الدولة الإيرانية ولصالحها”.

وجاء في البيان “تأتي هذه الواقعة في إطار نمط طويل الأمد من الأنشطة العدائية التي تضطلع بها أجهزة المخابرات الإيرانية على الأراضي البريطانية”.

وذكر البيان “تصرفات إيران تهدف لتقويض سيادة بريطانيا وأمنها، وهي غير مقبولة بتاتا. يتعين عليها وقف هذه الأنشطة على الفور”.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )