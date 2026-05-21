بريطانيا تستدعي دبلوماسيا إسرائيليا بسبب فيديو نشطاء أسطول الصمود

لندن 21 مايو أيار (رويترز) – قالت بريطانيا اليوم الخميس إنها استدعت القائم بالأعمال الإسرائيلي على خلفية مقطع فيديو نشره وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير يسخر فيه من نشطاء محتجزين بعد اعتراض أسطول الصمود الذي كان متوجها إلى غزة.

وقالت الخارجية البريطانية في بيان “هذا السلوك ينتهك أبسط معايير الاحترام والكرامة الإنسانية”.

وأضافت “نشعر بقلق بالغ إزاء ظروف الاحتجاز الموضحة في الفيديو، وطالبنا السلطات الإسرائيلية بتوضيح الأمر. وأكدنا على ضرورة التزامها بحماية حقوق جميع المحتجزين”.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير سها جادو)