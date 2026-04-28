بريطانيا تستدعي سفير إيران بسبب تعليقات “غير مقبولة” للسفارة

لندن 28 أبريل نيسان (رويترز) – أعلنت بريطانيا اليوم الثلاثاء أنها استدعت السفير الإيراني لدى المملكة المتحدة على خلفية ما وصفته الحكومة بتعليقات السفارة الإيرانية “غير المقبولة والتحريضية” على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هاميش فالكونر في بيان نقلته وزارة الخارجية أن السفارة “يجب أن تتوقف عن أي شكل من أشكال التواصل الذي يمكن تفسيره على أنه تحريض على العنف في المملكة المتحدة أو على الصعيد الدولي”.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)