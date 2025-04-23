بريطانيا تستضيف جولة جديدة من المحادثات بشأن أوكرانيا

afp_tickers

5دقائق

تستضيف بريطانيا الأربعاء جولة جديدة من المحادثات تشارك فيها كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا إلى جانب دول أوروبية في ظل المساعي الأميركية الجديدة لوضع حد للحرب الروسية على أوكرانيا.

ومن المقرر أن يزور المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف موسكو هذا الأسبوع، بحسب ما أكد البيت الأبيض، في رابع زيارة يقوم بها إلى روسيا منذ تولى الرئيس دونالد ترامب السلطة.

ويأتي اجتماع لندن فيما تفيد تقارير إعلامية بأن ترامب مستعد للاعتراف بالأراضي التي ضمتها موسكو في القرم على أنها روسية.

وذكرت التقارير بأن المقترح أثير أول مرة خلال اجتماع مشابه مع دول أوروبية استضافته باريس الأسبوع الماضي. وهدد ترامب مذاك بالتخلي عن الجهود الرامية لوضع حد للنزاع ما لم يتم تحقيق تقدّم سريع.

من جانبها، استأنفت روسيا ضرباتها الجوية هذا الأسبوع بعد هدنة قصيرة بمناسبة عيد الفصح بينما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء بأن بلاده لن تكون مستعدة لخوض مفاوضات مباشرة مع روسيا إلا بعد وقف إطلاق النار.

لكن الكرملين أشار إلى أنه لا يمكنه المسارعة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتعهّد ترامب خلال حملته الانتخابية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين موسكو وكييف في غضون 24 ساعة، لكنه فشل مذاك ضمان الحصول على تنازلات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف تحرّكات قواته في أوكرانيا.

وأعرب ترامب نهاية الأسبوع عن أمله في إمكانية التوصل إلى اتفاق “هذا الأسبوع” رغم عدم ورود أي مؤشرات على اقتراب الجانبين من التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فضلا عن تسوية أوسع طويلة الأمد.

والخميس الماضي، اجتمع وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إلى جانب مسؤول ألماني رفيع في باريس لبحث التطورات.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنه عرض خطة أميركية لوضع حد للحرب، لكن من دون تقديم تفاصيل. كما ناقش روبيو الخطة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في مكالمة هاتفية بعد اجتماع باريس.

وبعد محادثات باريس، حذّر روبيو وترامب من أن الولايات المتحدة مستعدة للتخلي عن المفاوضات ما لم يتحقق أي تقدّم سريع.

وقالت الناطقة باسم الرئيس الأميركي كارولاين ليفيت إن ترامب “يرغب بأن تنتهي هذه الحرب ويرغب بأن يتوقف القتل من طرفي النزاع وكان واضحا تماما في هذا الصدد منذ مدة طويلة ويشعر الآن بالإحباط من طرفي هذا النزاع، وهو أمر عبّر عنه صراحة”.

– “الأمد البعيد” –

سيرأس وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي محادثات الأربعاء التي ستكون أدنى مستوى من تلك التي عُقدت في باريس. ومن المقرر أن يحضرها المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى أوكرانيا كيث كيلوغ وإيمانويل بون، المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وسيمثّل الجانب الأوكراني مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك ووزيرا الخارجية أندريه سيبيغا والدفاع رستم أوميروف.

وأفاد وزير الدفاع البريطاني جون هيلي البرلمان بأن الوزراء والمسؤولين سيبحثون خلال الاجتماع “الشكل الذي سيكون عليه أي وقف لإطلاق النار وكيفية ضمان السلام على الأمد البعيد”.

اقترح ترامب وقف إطلاق نار غير مشروط في آذار/مارس، وهو مبدأ وافقت عليه كييف ولكنه قوبل بالرفض من بوتين.

ورحّب البيت الأبيض باتفاق منفصل بين الطرفين بوقف الهجمات على منشآت الطاقة لمدة 30 يوما، لكن الكرملين أشار إلى أن مهلته انقضت.

أشاد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو بمحادثات باريس معتبرا أنها شكّلت اختراقا نظرا إلى اجتماع وزراء من الولايات المتحدة وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي “على الطاولة ذاتها” بعدما كانت أوروبا تخشى استثناءها من صناعة القرار.

يحاول القادة الأوروبيون جاهدا أيضا بحث سبل تقديم الدعم لأوكرانيا في حال أوقف ترامب الدعم العسكري والمالي الحيوي الذي تقدّمه واشنطن لكييف.

لب/لين/دص