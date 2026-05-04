بريطانيا تستنكر الهجمات الإيرانية على الإمارات

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

4 مايو أيار (رويترز) – استنكر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الاثنين الهجمات الإيرانية بطائرات مسيرة وصواريخ التي استهدفت الإمارات.

ونقل مكتب رئيس الوزراء عن ستارمر دعوته إيران إلى الانخراط في الحوار الدبلوماسي لمنع المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.

وقال ستارمر “نتضامن مع الإمارات وسنواصل دعمنا في الدفاع عن شركائنا في الخليج. يجب وقف هذا التصعيد. على إيران الانخراط بجدية في مفاوضات لضمان استمرار وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط والتوصل إلى حل دبلوماسي طويل الأمد”.

وكانت إيران استهدفت عدة سفن في مضيق هرمز اليوم وأضرمت النار في ميناء نفطي إماراتي، في الوقت الذي أدت فيه محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدام البحرية الأمريكية لتسهيل حركة الملاحة إلى أكبر تصعيد في الحرب منذ إعلان وقف إطلاق النار قبل أربعة أسابيع.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

