بريطانيا تسجل حرارة قياسية لشهر أيار/مايو بلغت 33,5 درجة قرب لندن

سجّلت بريطانيا الاثنين أعلى درجة حرارة لشهر أيار/مايو، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية، بعدما وصلت الحرارة إلى 33,5 درجة قرب لندن وسط موجة حر شديدة تشهدها البلاد.

وكانت أعلى مستويات حرارة مسجلة سابقا في أيار/مايو 32,8 درجة، وسُجلت لأول مرة عام 1922 ثم في 1944.

وهذا رقم جديد غير مسبوق لدرجات الحرارة في المملكة المتحدة التي شهدت أعلى معدلات حرارة في العام 2025. وحذر علماء من أن البلاد غير مهيأة لمواجهة موجات الحر المتزايدة التي يُسببها تغير المناخ بفعل الإنسان.

وكان مكتب الأرصاد قد توقع في وقت سابق أن تصل مستويات الحرارة إلى 35 درجة مئوية، بعدما امتدت موجة الحر إلى أجزاء من جنوب شرق إنكلترا ولندن.

وكتب مكتب الأرصاد على وسائل التواصل الاجتماعي “وصلت مستويات الحرارة في مطار هيثرو مؤخرا إلى 33,5 درجة، متجاوزة بذلك المستوى القياسي المسجل في أيار/مايو”.

وأضافت هيئة الأرصاد في وقت سابق “عادة ما تُحطّم المستويات القياسية بفوارق لا تتجاوز أجزاء من عشرة من الدرجة، ما يجعل هذه الموجة الحارة غير مسبوقة في هذا الوقت من العام”.

وقال الخبير في مكتب الأرصاد الجوية توم مورغان لوكالة الأنباء البريطانية برس أسوسييشن “قلما نشهد مستويات حرارة تتجاوز 35 درجة حتى في أشهر الصيف، لذا فإن رؤيتها تقترب من 35 درجة في شهر أيار/مايو… أمر غير مسبوق”.

ويقول علماء إن تغير المناخ الناتج عن النشاط البشري يزيد من حدة الظواهر الجوية القاسية كموجات الحر والجفاف والفيضانات، ما يجعل تسجيل درجات حرارة غير مسبوقة أكثر تكرارا.

وحذر خبراء المناخ الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي من أن البلاد “بُنيت لمناخ لم يعد موجودا”، ودعوها إلى تكييف بنيتها التحتية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، مع واقع كوكب يزداد احترارا.

