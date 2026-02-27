بريطانيا تسحب موظفيها من إيران مؤقتا

لندن 27 فبراير شباط (رويترز) – قالت بريطانيا اليوم الجمعة إنها سحبت موظفيها مؤقتا من إيران بسبب الوضع الأمني في المنطقة.

وعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإيجاز مبرراته لشن هجوم محتمل على إيران في خطاب حالة الاتحاد يوم الثلاثاء، مؤكدا أنه يفضل حلا دبلوماسيا، لكنه لن يسمح لطهران بالحصول على سلاح نووي.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن قدرتها على مساعدة المواطنين البريطانيين أصبحت الآن محدودة للغاية، إذ تعمل السفارة عن بُعد ولا تتوفر أي خدمات قنصلية يقدمها موظفون بشكل مباشر حتى في حالات الطوارئ.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)