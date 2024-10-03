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بريطانيا تسير رحلات جوية مستأجرة من لبنان لدعم إجلاء مواطنيها من هناك

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لندن (رويترز) – قالت الحكومة البريطانية يوم الخميس إنها تقوم بتسيير رحلات جوية “محدودة العدد” لدعم إجلاء مواطنيها من لبنان، وكررت مناشدتها لهم بمغادرة البلاد على الفور.

وذكر البيان أن أكثر من 150 مواطنا بريطانيا وذويهم غادروا بيروت على متن رحلة استأجرتها الحكومة يوم الأربعاء.

وأضاف “لتلبية الطلب على الرحلات المستأجرة يوم الأربعاء، ستغادر رحلات إضافية مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بدءا من يوم الخميس. ستستمر الرحلات طالما يسمح الوضع الأمني بذلك”.

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