The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

بريطانيا تضيف منظمة وزعيمها إلى قائمة عقوباتها المرتبطة بإيران

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

لندن (رويترز) – فرضت الحكومة البريطانية يوم الاثنين عقوبات على منظمة وزعيمها بموجب نظام العقوبات على إيران، مشيرة إلى ضلوعهما في أنشطة عدائية مدعومة من الحكومة الإيرانية.

وأظهر تحديث لموقع الحكومة البريطانية على الإنترنت عقوبات جديدة تستهدف منظمة فوكستروت نتورك وزعيمها راوة ماجد وتشمل تجميد أصول بسبب “نشاط يساعد أو يسهل جرائم منظمة خطيرة في بريطانيا أو أي دولة أخرى”.

تأتي الخطوة بعد شهر من فرض الولايات المتحدة عقوبات على فوكستروت وماجد. وأشار بيان للحكومة الأمريكية في مارس آذار إلى المجموعة على أنها عصابة إجرامية مقرها السويد ووصف ماجد بأنه “زعيمها الهارب”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
52 إعجاب
30 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية