بريطانيا تضيف منظمة وزعيمها إلى قائمة عقوباتها المرتبطة بإيران

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لندن (رويترز) – فرضت الحكومة البريطانية يوم الاثنين عقوبات على منظمة وزعيمها بموجب نظام العقوبات على إيران، مشيرة إلى ضلوعهما في أنشطة عدائية مدعومة من الحكومة الإيرانية.

وأظهر تحديث لموقع الحكومة البريطانية على الإنترنت عقوبات جديدة تستهدف منظمة فوكستروت نتورك وزعيمها راوة ماجد وتشمل تجميد أصول بسبب “نشاط يساعد أو يسهل جرائم منظمة خطيرة في بريطانيا أو أي دولة أخرى”.

تأتي الخطوة بعد شهر من فرض الولايات المتحدة عقوبات على فوكستروت وماجد. وأشار بيان للحكومة الأمريكية في مارس آذار إلى المجموعة على أنها عصابة إجرامية مقرها السويد ووصف ماجد بأنه “زعيمها الهارب”.