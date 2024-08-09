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بريطانيا تعبر عن قلقها العميق من قرار إسرائيل إلغاء اعتماد دبلوماسيين نرويجيين

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(رويترز) – عبرت وزارة الخارجية البريطانية وشؤون الكومنولث والتنمية في بريطانيا عن قلقها العميق إزاء قرار إسرائيل إلغاء الوضع الدبلوماسي لثمانية دبلوماسيين نرويجيين يتعاملون مع السلطة الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان يوم الجمعة “تؤدي النرويج منذ فترة طويلة دورا فريدا ومحل تقدير في دعم السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. نحث إسرائيل على إعادة النظر (في قرارها)”.

كانت إسرائيل ألغت يوم الخميس اعتماد الدبلوماسيين النرويجيين الثمانية.

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