بريطانيا تعتزم إرسال معدات دفاع جوي إضافية إلى الشرق الأوسط

لندن 31 مارس آذار (رويترز) – قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي اليوم الثلاثاء إن بريطانيا تعتزم إرسال معدات دفاع جوي إضافية لمساعدة حلفائها في الشرق الأوسط مع استمرار الهجمات الإيرانية.

وأجرى هيلي جولة إلى الشرق الأوسط زار خلالها السعودية وقطر والبحرين.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في بيان أن هيلي أجرى محادثات مع الحلفاء ناقشوا خلالها مضيق هرمز وتعزيز التعاون بين بريطانيا ودول الخليج في مجال الأمن الإقليمي.

وجاء في البيان أن بريطانيا ستنشر في السعودية نظام سكاي سابر، وهي نظام دفاع جوي أرضي يستخدمه الجيش البريطاني.

وأفاد هيلي بتمديد نشر مقاتلات تايفون البريطانية في قطر، حيث تدير بريطانيا سربا مشتركا مع قطر.

وقال هيلي في بيان “أشيد بالجهود البطولية التي يبذلها شركاؤنا في أنحاء الخليج لحماية دولهم. سنقف إلى جانب شركائنا على المدى الطويل في الشرق الأوسط، وسنواصل الدفع نحو التوصل إلى حل سريع لهذا الصراع.”

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية )

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

