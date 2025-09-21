بريطانيا تعلن اعترافها بدولة فلسطينية

من كاتارينا ديموني وأليساتير سموت وآندرو ماكاسكيل

لندن (رويترز) – أعلنت بريطانيا يوم الأحد اعترافها بدولة فلسطينية بعد عدم تلبية إسرائيل شروطا منها وقف إطلاق النار في حرب غزة المستمرة منذ نحو عامين.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على منصة إكس “تعلن المملكة المتحدة اليوم رسميا اعترافها بدولة فلسطينية من أجل إحياء أمل السلام للفلسطينيين والإسرائيليين وتحقيق حل الدولتين”.

وتنضم لندن بهذه الخطوة إلى أكثر من 140 دولة أخرى، لكنها ستثير غضب إسرائيل وحليفتها الرئيسية الولايات المتحدة.

ويحمل هذا القرار ثقلا رمزيا بالنظر للدور الرئيسي الذي اضطلعت به لندن في قيام إسرائيل في أعقاب الحرب العالمية الثانية ولكونها حليفا قديما لها.

واعترفت كندا وأستراليا بدولة فلسطينية يوم الأحد، ومن المتوقع أن تفعل ذلك دول أخرى هذا الأسبوع في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وفي خطوة وضعت ستارمر على خلاف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كانت بريطانيا وجهت إنذارا لإسرائيل في يوليو تموز قالت فيه إنها ستعترف بدولة فلسطينية ما لم تتخذ خطوات لإنهاء “الوضع المروع” في قطاع غزة.

ووصف حسام زملط، رئيس البعثة الفلسطينية في لندن، القرار بأنه “اعتراف طال انتظاره” وهو “لا يتعلق بفلسطين، بل يتعلق بوفاء بريطانيا بمسؤولية جليلة”.

وأضاف في بيان “يمثل (الاعتراف) خطوة لا رجعة فيها نحو العدالة والسلام وتصحيح الأخطاء التاريخية”.

وقال ستارمر في يوليو تموز إن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطينية إذا لم تتوصل إسرائيل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وتسمح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة وتعلن صراحة أنها لن تضم الضفة الغربية وتلتزم بعملية سلام تفضي إلى “حل الدولتين” وتتضمن إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.

وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لامي “منذ إعلان يوليو، وفي الواقع، منذ الهجوم على قطر، صار التوصل لوقف لإطلاق النار في هذه المرحلة أمرا يصعب إنقاذه، وصارت الآفاق قاتمة”، مشيرا إلى أن إسرائيل مضت قدما أيضا في خطة لبناء مستوطنات.

ويتعرض ستارمر لضغوط من الكثير من النواب المنتمين لحزبه للاعتراف بدولة فلسطينية، بسبب غضبهم من ارتفاع عدد القتلى في غزة وصور الأطفال الجائعين.

* مسؤولية بريطانيا التاريخية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الشهر إنه لن تكون هناك دولة فلسطينية أبدا، واتهم الدول التي تعترف بها بمكافأة “إرهاب حماس الوحشي”.

وتباينت ردود فعل سكان لندن تجاه اعتراف بريطانيا المحتمل بدولة فلسطينية.

وقال مايكل أنجوس، وهو مدير مؤسسة خيرية عمره 56 عاما، “هناك حاجة لفعل الكثير ويجب أن يحل السلام في تلك المنطقة. هذه هي الخطوة الأولى نحو الاعتراف الفعلي بحق هؤلاء الناس في أن يكون لهم وطن”.

وقال ستيفن، وهو متقاعد أحجم عن ذكر اسمه بالكامل، إن الحكومة “ربما تكون حسنة النية”، لكنه قال إن هذه الخطوة مضللة “إنهم يتخلون عن إسرائيل نوعا ما… وبالنسبة لحماس، فهم يدعمونها تقريبا”.

وسبق أن قال لامي إن لدى بريطانيا مسؤولية تاريخية في تسهيل حل الدولتين، تعود إلى وعد بلفور عام 1917 الذي تعهد بأن إقامة دولة يهودية لن يمس الحقوق العربية.

وسيطرت القوات البريطانية على القدس من الإمبراطورية العثمانية عام 1917، وفي عام 1922 منحت عصبة الأمم بريطانيا تفويضا دوليا لإدارة فلسطين خلال اتفاقات فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية التي أعادت رسم خريطة الشرق الأوسط.

وقال فيكتور قطان، أستاذ القانون الدولي العام ومستشار حملة “بريطانيا مدينة لفلسطين” إنه “رغم أنها خطوة مرحب بها، فبريطانيا مدينة لفلسطين بأكثر من مجرد الاعتراف”، داعيا إلى اعتذار وتعويضات لأن بريطانيا “شكلت انقسامات عنيفة”.

وقد يعني القرار رفع مستوى البعثة الفلسطينية في لندن إلى مرتبة السفارة، وقد يؤدي أيضا إلى حظر المنتجات الواردة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

(إعداد شيرين عبد العزيز ومحمد عطية ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)