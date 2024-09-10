بريطانيا تعلن فرض عقوبات جديدة على كيانات إيرانية وروسية

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لندن (رويترز) – أعلنت بريطانيا يوم الثلاثاء جولة جديدة من العقوبات، إذ أدرجت سبعة كيانات على نظام عقوبات إيران وثلاثة على نظام عقوبات روسيا.

ويأتي الإعلان عقب قول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن روسيا تسلمت صواريخ باليستية من إيران ومن المرجح أن تستخدمها في أوكرانيا في غضون أسابيع.

وذكر بلينكن أيضا أن الولايات المتحدة ستفرض أيضا عقوبات جديدة تشمل الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير).

ويزور بلينكن بريطانيا في الوقت الحالي.