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بريطانيا تفرض عقوبات على شركتي النقل الجوي والشحن البحري الإيرانيتين

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لندن (رويترز) – فرضت بريطانيا يوم الاثنين عقوبات على الخطوط الجوية الإيرانية، الناقل الوطني، وعلى الأسطول البحري لخطوط الشحن لجمهورية إيران الإسلامية (إيريسل) وقالت إن الأجراء يأتي ردا على نقل إيران لصواريخ باليستية إلى روسيا.

وأضافت بريطانيا أن أصول الشركتين ستتعرض للتجميد بسبب دورهما في تزويد روسيا بالأسلحة التي تستخدمها في ساحة المعركة ضد أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي “محاولات إيران لتقويض الأمن العالمي خطرة وغير مقبولة… نكرر دعوتنا لإيران بوقف دعمها لحرب روسيا غير القانونية على أوكرانيا”.

وستزيد العقوبات من القيود على خدمات الطيران الإيرانية التجارية المباشرة من بريطانيا وإليها.

وأضافت بريطانيا أنها فرضت عقوبات أيضا على سفينة شحن روسية هي (بورت أوليا-3) لدورها في نقل الإمدادات العسكرية إلى روسيا.

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