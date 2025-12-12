بريطانيا تفرض عقوبات على قادة قوات الدعم السريع بسبب عمليات قتل جماعي في السودان

لندن 12 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – فرضت بريطانيا اليوم الجمعة عقوبات على كبار قادة قوات الدعم السريع السودانية، متهمة إياهم بالتورط في عمليات قتل جماعي وعنف جنسي بشكل ممنهج وهجمات متعمدة على المدنيين في السودان.

وقالت الحكومة البريطانية إن عبد الرحيم حمدان دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع وشقيق قائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إلى جانب ثلاثة قادة آخرين يُشتبه في تورطهم بهذه الجرائم، باتوا يواجهون تجميد أصول وحظر سفر.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر في بيان “الفظائع المرتكبة في السودان مروعة إلى حد أنها تترك ندبة في ضمير العالم… والعقوبات التي نعلنها اليوم ضد قادة قوات الدعم السريع تشكل ضربة مباشرة لأولئك الذين تلطخت أيديهم بالدماء”.

وذكر البيان أن الحكومة تعهدت بتقديم 21 مليون جنيه إسترليني إضافية لتوفير الغذاء والمأوى والخدمات الصحية والحماية للنساء والأطفال في بعض المناطق التي يصعب الوصول إليها.

وتأتي هذه العقوبات بعد أن اقترحت الولايات المتحدة والإمارات ومصر والسعودية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي خطة لهدنة لمدة ثلاثة أشهر تليها محادثات سلام. وردت قوات الدعم السريع بقبول الخطة، لكنها سرعان ما شنت غارات جوية مكثفة بطائرات مسيرة على مناطق تابعة للجيش.

وتسبب اندلاع الحرب في أبريل نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في نزوح ملايين الأشخاص.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)