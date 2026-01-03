بريطانيا تقول إنها وفرنسا نفذتا هجوما على منشأة للدولة الإسلامية في سوريا
لندن 3 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم السبت إن القوات الجوية البريطانية والفرنسية نفذت عملية مشتركة في وقت متأخر من اليوم لقصف مستودع أسلحة يشتبه في أن تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا كان يستخدمه.
وأضافت الوزارة في بيان “استخدمت طائراتنا قنابل موجهة من طراز بيفواي 4 لاستهداف العديد من الأنفاق المؤدية إلى المنشأة؛ وبينما يجري الآن تقييم مفصل للعملية، فإن المؤشرات الأولية تشير إلى أنه تم الاشتباك مع الهدف بنجاح”.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية)