بريطانيا تلغي تصنيف هيئة تحرير الشام السورية منظمة إرهابية

لندن (رويترز) – رفعت الحكومة البريطانية يوم الثلاثاء هيئة تحرير الشام، التي قادت جماعات سورية معارضة أطاحت بالرئيس السوري بشار الأسد، من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة.

وحظرت بريطانيا الهيئة، التي كانت تابعة لتنظيم القاعدة في السابق، وصنفتها منظمة إرهابية في عام 2017.

وكانت الحكومة قالت في ديسمبر كانون الأول الماضي إنها قد تعيد النظر في قرار الحظر، بينما ألغت الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب تصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية أجنبية في يوليو تموز.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)