بريطانيا تلغي عقوبات مفروضة على 24 كيانا سوريا بينها البنك المركزي

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لندن (رويترز) – حذفت بريطانيا يوم الخميس 24 كيانا سوريا، بينها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط، من قائمة العقوبات وأوقفت تجميد أصولها.

ويعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أسقطت قوات من المعارضة، بقيادة هيئة تحرير الشام، الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول بعد حرب أهلية استمرت 13 عاما.

وجاء في إشعار على موقع الحكومة البريطانية على الإنترنت أن كيانات من بينها مصرف سوريا المركزي والمصرف التجاري السوري والمصرف الزراعي التعاوني حُذفت من القائمة ورُفع التجميد عن أصولها.

وكانت الشركة السورية للنفط وشركة أوفرسيز بتروليوم تريدينج من بين الكيانات المحذوفة من القائمة.

ودعا الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع مرارا إلى رفع العقوبات التي فرضها الغرب لعزل الأسد عالميا في أثناء الحرب الأهلية.

وعلقت دول الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا.

ولم تقدم وزارة الخارجية البريطانية تفاصيل أخرى. ولم ترد على طلب للتعليق حتى الآن.

كما لم يرد مسؤول إعلامي للحكومة السورية بعد على طلب للتعليق.

وقالت بريطانيا في فبراير شباط إنها ستدخل تعديلات على عقوباتها على سوريا بعد سقوط الأسد مع الإبقاء على قرارات تجميد الأصول وحظر السفر المفروضة على أعضاء الحكومة السابقة.